台積電日賺9億 去年EPS 12.89元

2017-01-13

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工台積電（2330）昨法說會公布去年第四季與全年財報，第四季稅後純益約1002億元，創單季獲利新高，每股盈餘為3.86元，累計全年稅後純益3342.5億元，約達1.3個股本額，相當於每天賺超過9億元，每股盈餘12.89元，去年營收、稅後純益與每股盈餘皆創新高，今年發放股息將在2月14日董事會決定，預計比去年高。

台積電今年預估營收約年增5%到10%，規劃資本支出將達百億美元，法人估高資本支出將對半導體供應鏈，包括無塵室、設備、矽晶圓等受惠。財務長何麗梅說，今年矽晶圓供給吃緊帶動價格上漲，對台積電毛利率約影響0.2%，不大也不小。

美國總統當選人川普鼓勵在地製造，台積電是否會增加到美國投資設廠？張忠謀表示，美國廠已有1500多個員工，評估後並沒有要增加員工數或投資設廠，也沒有來自政策改變、客戶要台積電投資設廠的壓力；台灣並不是人力生產成本較美國便宜，主要台灣無論是供應鏈廠商、工程師北中南調度很方便，在台生產仍占優勢。

台積電今年資本支出百億美元以擴產先進製程為主，台積電共同執行長劉德音表示，上半年10奈米製程貢獻營收較小，但第三季占營收比會放大到可超過10%，製程量產第一年雖會影響毛利率約2%，但因16奈米製程毛利率持續進步，加上整體營運降低成本，毛利率仍可維持50%。