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12吋矽晶圓漲20％ 環球晶、崇越賺翻

2017-01-13

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體12吋擴產進入新一波大爆發期，光是中國就有10座廠興建中，使得12吋矽晶圓供貨吃緊，崇越科技（5434）、環球晶（6488）、台勝科（3532）等矽晶圓供應商，宣布將調漲今年第一季合約價，漲幅達15%到20%，為近4年首度出現調漲，且漲幅創歷史新高。

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）正建置10奈米製程的12吋廠代工產能，聯電（2303） 與力晶則分別在中國廈門與合肥投資建廠，陸續於去年底與今年下半年量產，加上中芯、華力微、三星、英特爾等，市場估計目前中國12吋廠投資興建約達10座，進入空前的大爆發期。

12吋矽晶圓產能增加有限，無法滿足新增12吋廠索料需求，供應商於去年底紛醞釀調漲價格。業者表示，2008年金融海嘯事件後，4年前曾小幅調漲12吋矽晶圓價格約3%到5%，接著就處於買方市場逐年被砍價，這次受惠需求緊俏而調漲成功，為近4年首度調漲，且漲幅達15%到20%也創新高。

環球晶圓日前完成併購SunEdison半導體，躋身為全球第3大半導體矽晶圓廠，除8吋矽晶圓月產能增為100萬片，12吋矽晶圓產能因此大增，從原有月產能20萬片，提高到75萬片。去年12月營收大幅成長148%，全年自結合併營收達184億元，年成長20%；展望今年，12吋矽晶圓漲價與體質改善，環球晶圓有信心讓SunEdison Semiconductor由虧轉盈。

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  • 12吋矽晶圓需求吃緊，材料商紛調漲價格。（記者洪友芳攝）

    12吋矽晶圓需求吃緊，材料商紛調漲價格。（記者洪友芳攝）

  • 中國興建及剛啟用的12吋晶圓廠一覽表（記者洪友芳製表）

    中國興建及剛啟用的12吋晶圓廠一覽表（記者洪友芳製表）

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相關關鍵字： 12吋矽晶圓 崇越 環球晶 矽晶圓
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