全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）預估今年全球半導體市場將成長約4%，晶圓代工市場約年成長7%，台積電保守估計將成長5%到10%，但營收與獲利可望再創新高；不過，因市場需求較弱與主要客戶調整庫存，第一季、第二季營收將連續兩季下滑，這是金融海嘯之後，台積電再出現連續二季營收下滑的現象，第三季因10奈米製程大發威將強彈，全年營運呈現先蹲後跳的走勢。
對於中國積極扶植半導體業對台積電的影響，張忠謀認為「他們的野心很大」，但還不知真正成長有多大，言下之意對大肆投資擴產是否能做得起來存疑。何麗梅則說，相較於中國的大手筆補助，台積電是理性投資，精算要投資多少與賺多少。她也認為中國雖挖角台灣半導體人才，但短期誘惑都比不過台積電願景、薪資、福利等，「員工不管去哪都不如台積電好」。
台積電昨舉行法說會，董事長張忠謀出席主持，率共同執行長劉德音、魏哲家與財務長何麗梅說明營運等問題；儘管上半年營運不如市場預期，張忠謀仍樂觀要法人「不要憂慮」。
去年全球半導體業僅成長1%，對於今年半導體景氣，張忠謀表示，今年全球半導體業預估將成長約4%，晶圓代工業將成長約7%，台積電以美元計價營收將成長5%到10%；就上下半年來看，台積電今年上半年預估將較去年同期成長近10%，下半年將較去年同期成長約5%。
法人疑問，台積電往年估成長幅度都優於晶圓代工業，今年估將成長5%到10%，為何首見跟晶圓代工成長幅接近？張忠謀解釋，一則採取較保守估計，二則16奈米製程市占率不如28奈米高；法人解讀，下半年台積電在10奈米製程大發威的帶動下，全年實際成長幅可望仍優於晶圓代工業的7%幅度。
就產品別，智慧型手機仍是台積電成長主力，張忠謀表示，今年全球智慧型手機出貨量估將較去年成長6%，約達15.5億支規模，其中高階智慧型手機出貨量年增3%，中階智慧型手機出貨量年增5%，低階智慧型手機出貨量較成長，年增8%；PC出貨量將年減5%，平板電腦出貨量年減7%，消費性電子產品年減5%，物聯網裝置出貨量會較去年大幅成長34%。
今年台積電營運雖有季節性變化，張忠謀重申，台積電從2015到2020年，營收與營業利益的年複合成長率仍將介於5%到10%，股東權益報酬率（ROE）會逾20%。
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標題：全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
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