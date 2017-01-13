股匯雙漲 台幣升1.55角

2017-01-13

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場昨上演股、匯雙漲行情，加權指數攻克9400點大關，新台幣匯率跳空升破31.8元關卡，盤中甚至一度狂飆逾2角，直逼31.7元價位。新台幣終場勁揚1.55角，以31.78元兌1美元作收，匯價連3升並創逾1個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至14.36億美元。

外匯交易員表示，即將於1月20日出任美國總統的川普，在最新記者會裡，未詳細說明上台後的刺激經濟方案，導致國際美元回檔修正，非美貨幣持續彈升，新台幣更受到外資積極匯入影響，表現強勢。