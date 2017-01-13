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聯邦銀行25週年慶 一輩子的朋友 永遠陪伴的銀行

2017-01-13

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行昨日慶祝成立25週年，今年除積極推動行動支付、ATM及無人銀行進駐桃園機場捷運沿線21車站外，信用卡業務也繼續邀請國際影后桂綸鎂擔任代言人，以「一輩子的朋友」為主題，傳達聯邦銀行永遠陪伴的期望。

桂綸鎂繼續代言信用卡

聯邦銀行去年重新定位年輕化風格，首度邀請形象清新的國際影后桂綸鎂代言信用卡品牌，今年則以「一輩子的朋友」為題，續邀桂綸鎂拍攝年度信用卡品牌形象廣告，延續去年「實現幸福」的概念，傳達聯邦銀行永遠陪伴的期望。

聯邦銀行董事長李憲章昨日指出，25歲的聯邦銀行，已在市場上站穩腳步、變成成熟的大人，去年締造多項業務大幅度的成長，例如信用卡業務推出全國加油卡，成功跨足加油卡領域；積極推展行動支付，已獲得金管會核准，今年將推出Apple Pay等行動錢包。

無人銀行進駐機場捷運

李憲章表示，聯邦銀行繼過去成功進駐高雄捷運，設置ATM及無人銀行後，今年將在桃園機場捷運沿線，共計21個車站，設置ATM及無人銀行，包括台北車站、機場三座航廈、長庚醫院及高鐵桃園站，都將提供聯邦銀行的金融服務。

聯邦銀行總經理林鴻聯也指出，聯邦銀今年除了追求存款的市占率成長、手續費收入穩定外，信用卡業務方面，除了維持刷卡金額成長，更將積極拓展行動支付業務。

目前包括聯邦銀行在內，已有5家銀行獲准推出Apple Pay信用卡服務，林鴻聯預期，行動支付的普及，可望讓國內信用卡市場「重新洗牌」。

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  • 聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂和吉祥物連袂亮相。 （記者胡舜翔攝）

    聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂和吉祥物連袂亮相。 （記者胡舜翔攝）

  • 聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，自由時報副社長陳進榮（右起）、文化部長鄭麗君、聯邦銀行董事長李憲章、聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂一同切蛋糕慶祝。 （聯邦銀行提供）

    聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，自由時報副社長陳進榮（右起）、文化部長鄭麗君、聯邦銀行董事長李憲章、聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂一同切蛋糕慶祝。 （聯邦銀行提供）

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