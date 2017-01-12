證券行情表、證券表格
2017-01-12
證券行情表
證券行情表─集中市場。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/jan/12/images/LT-1060112-C06-IB.pdf
證券表格
證券行情表─櫃買中心、證券表格。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/jan/12/images/LT-1060112-C07-IB.pdf
★貼心小提醒：
※如無法閱讀，請先下載Adobe Reader。
網址：http://www.adobe.com/tw/products/acrobat/readstep2.html。
※使用瀏覽器上方放大鏡，可進行放大、縮小。
※按下Ctrl+0可使用全頁瀏覽。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- 大炳重生 不恨了
- 洪雅書房有囍 推在地幸福12味
- 自由廣場》我的「請更正」奮鬥史
- 單飛鼓鼓 要用什麼角色回歸MP!
- 傳藝中心1/21重新啟航 全聯打造燈籠節陪過年
- （嘉義）農會代表選舉 六腳參選爆炸
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收
- 「彈力球」不換 中職改走「中間」路線
- 3度判死變「可教化」謝依涵改判無期
- HBL》追平彈＋致勝罰 青年逆轉強恕
- 《川普內閣參院聽證會》國務卿提勒森︰俄具危險性
- 雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班
- 教師反年改 林萬億提水庫論相勸
- 川普：與蒲亭交好是財富而非麻煩
- 台片《自畫像》報喜 問鼎鹿特丹影展
- 花蓮交岔路口車禍 佔交通事故7成
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 紅髮艾德臉上新疤 竟是公主傷的
- 發電不再是公用事業 仍要繳公積金
- 《中英對照讀新聞》Madrid bans half of cars from roads to fight air pollution－打擊空污 馬德里禁止半數車輛上路
- 中嘉TBC東森 3案須辦公聽會
- 共軍第二航艦2020年服役 我研製增程雄三反制
- Lollipop@F驚爆解散 3帥自由合作
- 周董點名合唱《甜甜的》 何超蓮讚永遠的男神
- 陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉
- 歐巴馬淚眼告別︰我們做到了
- 打台日賽 「恰恰隊長」還沒點頭
- 永和中正橋青年宅 八月開工綠建築新地標
- 蝙蝠銳減30萬隻大解密 農藥、重金屬害的
- 自由廣場》沒想到黃世銘....
- 召妓被俄偷拍？川普斥假新聞
- 槍決女友...帶手榴彈跑路 準備駁火
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- 張本渝恐怖衝浪 險遭大浪捲走
- 美式訓練「對味」 恰恰揮棒變快
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：證券行情表、證券表格
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分