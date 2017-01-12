亂批評他牌商品 公平會開罰
2017-01-12
〔記者廖千瑩／台北報導〕業者若任意批評他牌商品，當心涉廣告不實被罰。公平會委員會議昨開罰一例，宏泩科技在網站廣告指稱，市售除濕盒會產生有毒的氯氣及有毒的化學液體，吸到及接觸到有中毒的危險，公平會認定廣告用語涉及廣告不實，依違反公平交易法規定，處30萬元罰鍰。
公平會副主委邱永和說，宏泩公司被檢舉於網站登載影音廣告，針對所售商品與遮蔽名稱的市售除濕盒進行比較，宣稱所比較除濕盒「要小心有毒的化學液體」、「除濕盒產生有毒氯氣」、「一不小心吸到接觸到還有中毒的危險」，給人印象是一般市售除濕盒會產生有毒的氯氣及有毒化學液體，消費者使用市售除濕盒將面臨中毒的危險。
宏泩公司涉廣告不實 罰30萬元
不過根據公平會調查，宏泩公司的廣告宣稱根本提不出證據來佐證，僅自行解讀環保署網頁資料及工研院檢測報告，但環保署表示該署網站資料是委託製作僅供參考，並非依法公告的文件，且宏泩公司引用前也未事先徵詢，工研院也指該廣告宣稱也不在其報告試驗範圍內，經濟部也說還沒有資料顯示常溫下市售除濕盒在吸濕過程中會釋放有毒的氯氣。
公平會昨召開委員會議認定，宏泩公司廣告宣稱在沒有證據下，就任意批評他牌商品，已經涉及廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定，處30萬元罰鍰。
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