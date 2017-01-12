台幣連2升 收盤升值1.3分

2017-01-12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現區間震盪格局，終場小升1.3分，以31.935元兌1美元作收，匯價連2升並創近1個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為9.92億美元。

外匯交易員表示，近期新台幣升貶，易受主要亞洲貨幣波動影響，昨則在外商銀行拋售美元、進口商買匯兩股力道交錯下，多於31.9元附近整理，並靜待新的方向指引。

外匯交易員指出，主要亞幣強弱，以及資金動態，仍是牽動短線新台幣走勢的重要因素，在無外資大舉進出前，預料將難脫盤整格局。