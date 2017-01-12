| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
 首頁 > 財經

台幣連2升 收盤升值1.3分

2017-01-12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現區間震盪格局，終場小升1.3分，以31.935元兌1美元作收，匯價連2升並創近1個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為9.92億美元。

外匯交易員表示，近期新台幣升貶，易受主要亞洲貨幣波動影響，昨則在外商銀行拋售美元、進口商買匯兩股力道交錯下，多於31.9元附近整理，並靜待新的方向指引。

外匯交易員指出，主要亞幣強弱，以及資金動態，仍是牽動短線新台幣走勢的重要因素，在無外資大舉進出前，預料將難脫盤整格局。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：台幣連2升 收盤升值1.3分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.