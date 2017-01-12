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朝陽人壽二度標售 國泰搶親

2017-01-12

〔記者廖千瑩／台北報導〕朝陽人壽二度招親，國泰人壽有意競逐。朝陽人壽下週一（16日）將二度標售，昨已審完潛在投資人資格標，今天（12日）是繳交一億元押標金的最後期限，國壽董事會昨通過，決議參與保險安定基金公開招標案，國泰金發言人鄧崇儀昨也證實，國壽將參與此案。

國泰人壽曾在2015年以政府賠付303億元標下國寶、幸福人壽，當時一度傳出是因為主管機關授意，昨天國壽董事會通過將參與保險安定基金公開招標案，再度震撼業界。

金管會去年1月接管朝陽人壽，去年10月底朝陽首次標售以流標收場，當時底價僅設定賠付10到11億元，最後僅一家三商美邦人壽出價，但最後以流標收場。

朝陽人壽下週一將二度標售，安定基金昨天不願證實有誰順利通過資格標，但據悉幾家中大型壽險，包括國泰、富邦、南山及三商美邦等，應該都在列。至於一度傳出有提出參與標售申請的國票金，董事會討論後確定未參加朝陽二度標售。

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