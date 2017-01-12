雞年紀念套幣 市價上看2000元
2017-01-12
〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨委請台灣銀行公開發售第三輪系列的第一套「丁酉雞年生肖紀念套幣」共12萬套，每套售價1800元，外界預期，除會掀起一波搶購潮外，市價可望上看2000元，換算有逾10％漲幅。
央行自2005年起，每年農曆春節前發售的「第二輪生肖紀念套幣系列」，已於去年發售完竣，深受各界喜愛；為應民眾收藏需要，今年起續推出「第三輪生肖紀念套幣系列」。
央行發行局長施遵驊表示，根據過去經驗，每年生肖套幣皆非常熱銷，開賣當天就會全部賣完，建議有興趣的民眾，屆時可提早赴台銀各分行排隊購買，每人每次限購1套。
北市郵票錢幣商業同業公會總幹事許求麒指出，這次生肖套幣採用全新設計，且多了一枚面額10元的銅合金幣，是項不錯的做法，要給央行很大的鼓勵，不過，缺點是1800元的訂價太高，一點也不親民。
許求麒認為，第三輪雞年生肖套幣回售價有機會上看2000元，甚至不排除會出現「走路工」排隊搶購的情況，但據了解，目前多數業者尚未接到「大單」，使得收購數量相對有限。
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