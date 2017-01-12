銀行預購短期自用不動產 放寬至7年
2017-01-12
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會最新修訂相關辦法，將銀行預購「短期內」自用所需要的不動產，期限從原本的2年大幅放寬拉長至7年。金管會表示，這項措施鬆綁，基於實務現況之需要，讓銀行投資自用不動產有更多彈性；目前已進入預告程序，在今年農曆年之前就可上路適用。
金管會官員表示，根據「銀行法」第75條規定，銀行原則上不能投資「非自用」不動產，但亦規定某些可以例外，其中，如果銀行要在短期間內，預買屬於自用的土地，在這種情況下屬於合法。
至於上述提到「短期間內」，根據金管會制定的「商業銀行投資不動產辦法」規定，短期間是指兩年內。
自有舊行舍翻修規定放寬
不過，金管會官員指出，從實務經驗，無論是銀行採取「購地自建自用不動產」或「與建設公司合建分屋取得自用不動產」，從取得土地所有權至不動產建造完成，難以兩年內完成，也影響銀行業投資自用不動產之意願。官員說，經金管會通盤研議，並考量建造工期及申請執照等程序所需的時間，因此，修訂「商業銀行投資不動產辦法」，將短期定義從2年修訂為7年。
除上述鬆綁措施外，金管會日前也宣布，修正放寬銀行業翻新自有老舊行舍規定，從原本要求需有50%以上為自用，放寬只要達20%以上且不得低於原自用面積即可；金管會強調，放寬自用面積比率，有助於提高銀行參與都市更新之意願。
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