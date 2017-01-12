定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
2017-01-12
〔記者陳永吉／台北報導〕證交所針對小資族推出的定期定額買股或ETF，預計下週一正式上路，不過有券商表示，這個新制度有個大漏洞，可能會成為大股東出貨的管道。
券商指出，定期定額買股是券商跟投資人簽訂投資契約後，投資人若下單買零股，券商需依約以定期定額綜合交易帳戶買進，但若不足1000股，券商必須以自營部資金買足，造成券商投資風險。
可用人頭戶 買10股賺千股
因為若有流動性較差、或較冷門的個股，大股東用人頭戶在不同券商下單，而且只下10股、50股，則券商就要再花自營部的錢買進990股、950股，則大股東自己的帳戶就可以趁機出脫股票，等於用10股賺到1000股的價金，何樂而不為？
因此該券商表示，公司在跟投資人簽約時，一定會註明只買台灣50或台灣100內的個股，避免買進小型股，而且預期此政策會參與的投資人不多，對券商的貢獻有限，因此已將此計畫優先順序排在年度其他計畫之後，不會第一波就參加。
證交所︰應以中長線為標的
證交所表示，推出定期定額買股或ETF主要是協助投資人長期穩健投資股市，並擴大證券商經營範圍並活絡證券市場，尤其可增加小額投資的便利性，降低投資風險，至於投資標的，則希望以中長線投資的股票及ETF為前提，證券商必須自訂妥適篩選標準，避免風險。
證交所表示，目前已經有好幾家券商有意願推動此業務，週日將會進行系統測試，是不是來得及在下週一推出，要看每個券商的進度，證交所不便代為發言。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 美式訓練「對味」 恰恰揮棒變快
- NBA》哈登連兩場40分大三元 史上第4人
- 前縣警局長 反年改衝撞警
- 奧蒂嘉就職 稱蔡台灣總統
- 警界老長官被自家人究辦 曾為破迷信住「鬼屋」
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 誰是美食之都 卓冠廷：北南只能爭第二
- 3度判死變「可教化」謝依涵改判無期
- 雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班
- 大林廠出水口排氣泡引驚疑 台電：對環境無害
- 春節暢遊三義 留意交通管制
- 王家梁前進食人部落 粉絲來認親
- 中俄擴張海權 美「重返海洋控制」戰略
- 葛仲珊徵求煮夫 老媽開女婿條件
- 朱宗慶接掌國表藝 打造全民文化園區
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉
- 準國安顧問弗林 重提美國優越論
- 異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
- 大溪高中包商 賠5罹難者各672萬
- 自由廣場》洗手間與提款機 看見中港台不同
- 苗可麗招認卒仔 不當獨行俠
- 柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？
- 南韓查朴槿惠受賄案 今傳三星少東李在鎔
- 竹北外環道通了 汽機車竟逆向上路
- 揭露與俄關係 川普陣營指網站不負責任
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- 指俄羅斯握把柄 川普痛批CNN羞恥
- 黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- 自由談》饕餮強國玻璃心
- 洪雅書房有囍 推在地幸福12味
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 韓國瑜辭北農 董事會通過才算數
- 「彈力球」不換 中職改走「中間」路線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分