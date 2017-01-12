定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨

2017-01-12

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所針對小資族推出的定期定額買股或ETF，預計下週一正式上路，不過有券商表示，這個新制度有個大漏洞，可能會成為大股東出貨的管道。

券商指出，定期定額買股是券商跟投資人簽訂投資契約後，投資人若下單買零股，券商需依約以定期定額綜合交易帳戶買進，但若不足1000股，券商必須以自營部資金買足，造成券商投資風險。

可用人頭戶 買10股賺千股

因為若有流動性較差、或較冷門的個股，大股東用人頭戶在不同券商下單，而且只下10股、50股，則券商就要再花自營部的錢買進990股、950股，則大股東自己的帳戶就可以趁機出脫股票，等於用10股賺到1000股的價金，何樂而不為？

因此該券商表示，公司在跟投資人簽約時，一定會註明只買台灣50或台灣100內的個股，避免買進小型股，而且預期此政策會參與的投資人不多，對券商的貢獻有限，因此已將此計畫優先順序排在年度其他計畫之後，不會第一波就參加。

證交所︰應以中長線為標的

證交所表示，推出定期定額買股或ETF主要是協助投資人長期穩健投資股市，並擴大證券商經營範圍並活絡證券市場，尤其可增加小額投資的便利性，降低投資風險，至於投資標的，則希望以中長線投資的股票及ETF為前提，證券商必須自訂妥適篩選標準，避免風險。

證交所表示，目前已經有好幾家券商有意願推動此業務，週日將會進行系統測試，是不是來得及在下週一推出，要看每個券商的進度，證交所不便代為發言。