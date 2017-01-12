| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
 首頁 > 財經

大同爆量強漲 股價5年來新高

2017-01-12

〔記者李靚慧／台北報導〕今年即將進行董監事改選的大同（2371），近2個交易日出現爆量強漲走勢，昨日尾盤更衝上漲停，以漲停價11.7元收盤，創5年多來新高，也衝出13.8萬張的大量。

大同去年12月營收72.62億元，年減4.28%，累計全年營收777.8億元，年減17.90%，顯示本業仍呈現衰退走勢。不過，大同轉投資華映（2475）及綠能（3519）已止虧，其中華映已在去年第3季起轉虧為盈，近年來大同積極投入太陽光電業務頗有斬獲，對未來營運有所助益。

此外，大同今年將進行董監事改選，去年大批股東出面籌組自救會，意圖在今年董監事改選時搶下一席，雖然近期自救會動作稍歇，但董監事改選題材對股價仍具正面助益。

雖然本業表現不佳，但近期大同在家電、太陽光電等業務上力圖創新。例如今年針對電鍋、電扇、洗衣機等家電，規劃推出「白色能量系列」，在傳統大同電鍋之外，也研發推出無水鍋等新商品，獲得市場回響；近年來，大同也成功爭取各縣市政府太陽光電發電標案。

大同股價自去年5月間低點4.49 元起漲，一路走高，累計漲幅已逾1.6倍，外資在過去2個交易日大舉買超大同近9萬張，僅昨日就買超達5萬6798張，自營商前日也小幅買超近6000張，激勵股價進一步走揚。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大同
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：大同爆量強漲 股價5年來新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.