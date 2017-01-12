大同爆量強漲 股價5年來新高
2017-01-12
〔記者李靚慧／台北報導〕今年即將進行董監事改選的大同（2371），近2個交易日出現爆量強漲走勢，昨日尾盤更衝上漲停，以漲停價11.7元收盤，創5年多來新高，也衝出13.8萬張的大量。
大同去年12月營收72.62億元，年減4.28%，累計全年營收777.8億元，年減17.90%，顯示本業仍呈現衰退走勢。不過，大同轉投資華映（2475）及綠能（3519）已止虧，其中華映已在去年第3季起轉虧為盈，近年來大同積極投入太陽光電業務頗有斬獲，對未來營運有所助益。
此外，大同今年將進行董監事改選，去年大批股東出面籌組自救會，意圖在今年董監事改選時搶下一席，雖然近期自救會動作稍歇，但董監事改選題材對股價仍具正面助益。
雖然本業表現不佳，但近期大同在家電、太陽光電等業務上力圖創新。例如今年針對電鍋、電扇、洗衣機等家電，規劃推出「白色能量系列」，在傳統大同電鍋之外，也研發推出無水鍋等新商品，獲得市場回響；近年來，大同也成功爭取各縣市政府太陽光電發電標案。
大同股價自去年5月間低點4.49 元起漲，一路走高，累計漲幅已逾1.6倍，外資在過去2個交易日大舉買超大同近9萬張，僅昨日就買超達5萬6798張，自營商前日也小幅買超近6000張，激勵股價進一步走揚。
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