國際電玩展1/19開跑 台廠大團結

2017-01-12

〔記者張慧雯／台北報導〕全球首發遊戲盛會台北國際電玩展（台北電玩展）即將於1月19日登場，昨（11）日舉行展前記者會，今年總計有26個國家、311家廠商參展，有別於過去電玩展以國際大廠為主，今年台灣遊戲廠上演「大團結」，由鈊象（3293）帶頭的台灣遊戲振興會集結宇峻（3546）、昱泉（6169）、智冠（5478）、橘子（6180）、傳奇（4994）、唯晶數位、奧爾、雷爵等，合作包下130個攤位。

此次台北電玩展以「VR遊戲」為主，鈊象特別展出「賽車結合VR技術」，預計今年第2季開始出貨；昱泉旗下《功夫全明星》將首度在B2C區，揭露未來VR動作遊戲體驗，展示未曾對外公開曝光的體感連擊次世代VR動作遊戲；至於傳奇將主打高人氣遊戲《幻想神域》，推出AR擴增實境體驗活動。

唯晶數位則首度攜旗下《霹靂江湖》、《霹靂無敵》、《三國戰紀OL》等參展，同時也會搶先曝光全新FREE STLLE籃球競技手遊《鬥牛》；至於橘子集團今年以「勁舞廳」主題做為展區設計概念，結合上市創造百萬下載量的手機遊戲《勁舞團PLAN-S》，以及即時通訊軟體「BeanGo!」、行動支付「橘子支」等共同展出。

而每年都趁電玩展推出「福袋」的宇峻則將打造時光隧道遊戲樂園，集結過去宇峻奧汀廣受玩家喜好的遊戲作品，玩家們也將有機會看到過去單機遊戲《三國群英傳》系列與《幻想三國誌》系列的相關內容展示，以及最新的IP續作開發中畫面。