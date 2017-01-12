蘋果Q1砍單砍價 供應鏈廠叫苦

2017-01-12

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果供應鏈進入淡季，本季將面臨蘋果砍單與砍價的低潮，法人預估，因蘋果將把重心放在下半年的iPhone 8，本季蘋果勢必針對iPhone 7相關訂單進行縮減，下單量和去年同期相較縮減幅度約10%，以小螢幕的iPhone 7與iPhone SE減幅最大，同時也會因產品進入汰換期，砍價動作會更大，蘋果供應鏈首季將同時承受砍價與砍單的雙重壓力。

因iPhone銷售疲弱，鴻海（2317）、和碩（4938）去年12月營收表現不如預期，其中代工4.7吋iPhone的和碩月減逾33%，年減逾27%，顯示小螢幕iPhone 7出貨較不理想，昨日外資大舉賣超和碩逾1.2萬張，並反手買進今年新增蘋果大單的緯創（3231）。

外資預估，蘋果本季砍單對象主要針對小螢幕的iPhone 7與iPhone SE，本季iPhone生產量將從5900萬支減至5300萬支，至於iPhone 7 Plus 訂單變化幅度不大。

法人指出，上半年向來是蘋果供應鏈的低潮，但因今年iPhone 8將有大幅改款，受惠相關新應用與新規格的廠商業績將具爆發力，包括OLED面板、玻璃機殼、無線充電、雙鏡頭等都是可以關注的方向。