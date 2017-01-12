董監若涉內線交易 職位恐不保
2017-01-12
〔記者陳永吉／台北報導〕小心！董監事只要涉及內線交易或操縱股價等重大事件被起訴，就可能喪失董監事資格。
投保中心昨天在年度記者會時表示，投保中心之前提起的董監事解任訴訟常常敗訴，但去年底有2個案子地院敗訴，但上訴至高院勝訴，還有2個案子在地院就勝訴，表示法院已經能接受這樣的解任訴訟。
投保中心指出，過去公司法只規定若是重大案件，董監事不只要被起訴，還要定讞才須卸下董監事職位，但往往上訴後一拖就好幾年，董監事任期早就過了，加上法院之前都認定董監事跨到另一個任期，就不該將前一任期發生的案件加諸於新任期上，且操縱股價到底算不算執行業務也有爭議，導致投保中心提出的解任訴訟幾乎全軍覆沒。
不過，這個情況在去年底出現變化，相關疑慮似乎法院有不同的認定，因此包括康聯-KY（4144）、興勤（2428）、幃翔（6185）、裕國（8905）等董監事解任訴訟，投保中心都獲得勝訴，大大激勵投保中心士氣。
投保中心指出，目前進行中的解任訴訟共有17件，雖然算下來仍是敗多勝少，但希望透過這些勝訴判決，代表只要一個股東就可以對抗董監事，對董監事產生警惕作用，也讓上市櫃公司董監事更加善盡忠實義務，進一步促進公司治理。
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