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散熱廠三雄 去年營收新高

2017-01-12

〔記者陳柔蓁／台北報導〕現代電子顯示器對高畫質要求日益嚴格，顯示卡效能提升，相對產生的熱能也較多，散熱相關產業因此受惠。散熱廠超眾（6230）、雙鴻（3324）、建準（2421）去年營收同步創下歷史新高紀錄，分別為72.97億元、65.07億元、106.9億元；且未來伺服器有新散熱方式，市場看好三者持續成長動能。

觀察各公司去（2016）年12月營收表現，超眾因去年底無新品推出、NB/PC產業步入淡季、智慧型手機熱導管出貨小幅衰退約5%，當月營收為6.14億元，年減2.82%。雙鴻手機熱導管出貨受Note 7自燃事件影響，但MacBook及伺服器散熱模組新ODM訂單挹注，當月營收為5.59億元，年增25.1%。建準因對美系客戶出貨新款NB散熱，在製程上較舊款難度高，單價及毛利一齊拉升，當月營收11.18億元，年增27.1%。

因應企業營運智慧化的海量運算需求，伺服器將是散熱業者下一個主戰場，Intel即將在第2季推出新平台Purley，其CPU封裝方式改變，接腳數增加、CPU面積變大，熱源前一代分散，散熱方式為熱導管加鰭片，因此散熱業持續成長。觀察去年伺服器散熱在各公司總產品營收占比：超眾近40%、雙鴻25%、建準13%。

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