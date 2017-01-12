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iPhone 8採玻璃機殼 康寧、伯恩為背蓋供應商

2017-01-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕越來越多跡象顯示蘋果新一代iPhone手機（或稱iPhone 8）採用大部分是玻璃的機殼。電子時報（DigiTimes）報導，新iPhone揚棄傳統鋁合金金屬框，改採鑲嵌強化玻璃的設計，中間連接2片玻璃蓋的不鏽鋼邊框將由鴻海集團（2317）和美商捷普科技（Jabil Circuit）分食訂單，採鍛造工法製程。市場臆測，iPhone原本金屬機殼的供應商未來恐面臨遭到取代的壓力。

報導引述上游供應鏈消息指出，蘋果新一代iPhone將放棄傳統鋁合金背蓋，改採鑲嵌強化玻璃的設計、搭配不鏽鋼的金屬中框；而此不鏽鋼邊框將採用鍛造工法製程，成本較傳統的CNC製程降低30~50%，品質控管也能更穩定。

此前，科技網站9to5Mac、蘋果內幕、MacRumors等都曾引述蘋果權威分析師郭明錤研究報告，報導相關iPhone改採玻璃機殼的消息。郭明錤去年9月報告指出，iPhone 7 Plus曜石黑受到熱烈歡迎，激勵蘋果於2017年推出採用玻璃機殼的新一代iPhone想法，考量條件包括採用全亮澤設計、強化產能和提高良率、強化耐刮功能等。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）和中國媒體去年10月也引述產業界消息報導，今年iPhone手機問世10週年將推出3種大改款的iPhone 8新機型，將採3D雙曲面熱彎玻璃，可能都搭配玻璃背蓋，主要供應商傳出包括美國玻璃大廠康寧、中國伯恩光學和藍思科技在內。

財經媒體CNBC報導，三星電子Galaxy Edge系列手機採用OLED（有機發光二極體）面板技術，側邊彎曲的創新使螢幕空間變大、色彩更多元，這也促使蘋果邁向玻璃機殼的原因之一。投資機構派傑（Piper Jaffray）的分析師孟斯特認為，蘋果、三星新手機最終將邁向不同元素的新面貌，例如採用不同的螢幕捲動方式、可摺疊手機、實驗不同形狀等。

法人指出，蘋果今年新機還是以OLED面板為主，以蘋果慣性來看，如玻璃等新材料也會以新機種為主，要擴大到全部機種的機率可能不大。

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