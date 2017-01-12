減產協議推不動 油價震盪
2017-01-12
〔編譯盧永山／綜合報導〕在連2個交易日下挫後，週三國際油價止跌回升，因全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯為落實減產協議，將減少對亞洲國家供油。但分析師指出，由於利比亞產油量半年來激增逾2倍，伊拉克原油出口創新高，加上美國產油量不斷增加，主要產油國恐難執行上個月達成的減產協議。
倫敦時間週三早盤，布蘭特原油期貨價格每桶上漲0.52美元至54.16美元，西德州中級原油期貨價格盤前電子交易上漲0.44美元至51.26美元。過去2個交易日，布蘭特和西德州油價均重挫逾6%。
彭博引述知情人士指出，沙國2月將減少對中國和東南亞國家的原油出口，以落實石油輸出國家組織（OPEC）和非OPEC產油國去年12月10日達成的減產協議。東南亞2家煉油廠已接獲沙國通知，將減少供油約30%，印度1家煉油廠將被減供約20%。整體而言，沙國2月將對亞洲減供5%至10%。
不過，由於利比亞好戰團體達成協議，讓國營石油公司恢復產油設施，本週利比亞的原油產能已升至3年最高的日產70.8萬桶，今年將可增至日產90萬桶，高於去年11月的57.5萬桶。此外，OPEC第二大產油國伊拉克表示，2月將提高巴斯拉港的原油出口至歷史最高。
而隨著油價回漲，美國石油業者也開始擴大產能。美國能源部也提高今明2年美國原油產量預估，今年將由上個月預估的日產878萬桶增至900萬桶，明年再升至930萬桶。
這些新增的原油產能，可能使產油國上個月通過的減產協議難以執行。
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