福斯認罪 支付美國43億美元

2017-01-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕德國大車廠福斯汽車（Volkswagen）證實，已和美國司法部、環保署等聯邦監管機構達成和解的初步協議，將支付43億美元罰款、對不法行為認罪、強化法遵系統、設立獨立監管人等，以了結柴油車廢氣排放數據造假的民刑事調查。福斯汽車董、監事會週三擬開會通過該項和解協議，美國法院也仍須批准此協議。

這項協議使福斯汽車因排廢醜聞案迄今在美國、加拿大應支付的和解金超過230億美元，遠高於福斯原本提撥的192億美元準備金，但也趕在川普本月20日就任美國總統前，移除了該公司面臨最大的監管阻礙，可以開始重建品牌在美國的信譽，並聚焦在潔淨能源車輛。

福斯表示，未來3年該公司也受獨立監管人的監督；福斯柴油車排廢醜聞影響到全球約1100萬輛車，以安裝「減效裝置」軟體來通過排廢檢測。福斯汽車2015年9月坦承在柴油車上秘密安裝該軟體，作弊通過美國排廢檢測，讓近50萬輛美國柴油車通過測試，實際行駛時卻排放超過40倍的氮氧化物。

高盛集團分析師給客戶的報告指出，這項和解協議的罰款雖較過去揭露數字高，對福斯汽車來說卻是正向催化劑，總算移除柴油車醜聞的重大法律責任，即使該公司仍面臨其他進行中的官司問題。福斯在德國還面臨刑事調查及損害賠償訴訟，在美、德則有投資人提告其排廢測試造假影響股價。