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美乾燥玉米酒糟 中課徵雙反稅

2017-01-12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國商務部宣布，自1月12日起，調高美國進口乾燥玉米酒糟（DDGs）的反傾銷稅和反補貼稅，稅率分別為42.2%至53.7%、11.2%至12.0%，高於去年9月公布的初裁稅率33.8%、10%至10.7%，徵收期限為5年，此舉可能加劇中美之間的貿易摩擦。

乾燥玉米酒糟是用玉米提煉乙醇過程中的副產品，可製成動物食用的飼料。中國是全球最大的乾燥玉米酒糟買家，而且幾乎全部由美國進口。

這項終裁結果是中國剛剛起步的乾燥玉米酒糟業的重大勝利，這些業者在2015年11月19日向中國商務部陳情，指美國同業獲得政府不公平的補貼，促使中國商務部展開為期1年的調查，並在週三公布調查結果，聲稱由於美國進口的乾燥玉米酒糟獲得補貼，導致國內業者「蒙受巨大傷害」。

中國的裁定將對美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer Daniels Midland）和路易達孚（Louis Dreyfus Commodities） 2大乾燥玉米酒糟業者、生物燃料製造商Poet、煉油商暨乙醇製造商Valero Energy、穀物商Andersons造成衝擊。

中美兩國目前正因玉米補貼、鋼鐵和鋁的傾銷問題而升高緊張，中國商務部最終裁定的稅率遠高於專家預期，可能加劇中美之間的貿易摩擦。美國總統當選人川普先前放話，將對中國進口的產品課徵懲罰性關稅。

自中國商務部去年9月發布初裁後，很多中國企業已停止進口美國乾燥玉米酒糟，改向國內業者購買或選用豆粕（soymeal）等其他替代品。

最近幾個月中國從美國進口的乾燥玉米酒糟已持續減少。根據統計，去年10和11月進口量分別跌至13.5萬噸和16.3萬噸，約為去年8月發布初裁前的約3分之1。去年前11個月的進口量下跌53%至低於300萬噸。

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