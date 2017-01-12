〈國際現場〉葛洛斯示警 債市空頭恐降臨

2017-01-12

素有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）警告，若指標性的美國10年期公債殖利率升破2.6%，形同債市長期空頭降臨，這遠比美股道瓊指數超過2萬點、國際原油價格飆破每桶60美元或歐元兌美元平價等現象，更為重要。美債殖利率週三在歐洲早盤交易時間走揚，接近2.38%。債券殖利率和價格變動方向相反，殖利率升高意味價格下跌。

葛洛斯指出，川普當選美國總統以來，股市等風險市場瀰漫歡樂氣息，全球債市則是信心潰散；10年期美債殖利率從1.4%飆升至2.4%，升幅達1個百分點，主因共和黨籍川普擬推財政刺激計畫、放鬆金融監管、稅改（減稅）的前景，將促使美國聯準會（Fed）緊縮利率的立場更強硬，這也是推升美債殖利率的主因。此外，日本央行官員昨日也指出，各國央行對長期利率具有「可觀」的影響力，對目前高度發展的金融市場也是如此。（編譯楊芙宜）