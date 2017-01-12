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〈台股青紅燈〉兩個生意人 只會談生意

2017-01-12

阿里巴巴集團主席馬雲日前與美國準總統川普會面，外界多聚焦於其宣稱要在美創造出百萬就業機會。其實，馬雲是生意人、川普也是。生意人，只要有利益、一切都可談，川普心知肚明這可能是一張空頭支票，在公開稱馬雲是偉大企業家，外加一句「馬雲愛美國」後就閃人，留下馬雲自吹自擂，川普擺明不願為馬雲承諾的支票背書；所以，兩個生意人、只會談生意，不必當真。

相較福特在川普威脅下，放棄墨西哥新廠計畫，只不過為美國多出700個就業機會，怎比得過馬雲開出的百萬就業支票？但以財富雜誌2015年全球500強企業排名來看，員工人數破百萬的僅3家，分別是WAL-MART的220萬、中石油的163萬及鴻海富士康的106萬人，馬雲等於是要在美國創造出1個富士康，或9個微軟、5個通用汽車、2.5個麥當勞的就業人口，有可能嗎？

從阿里巴巴市值來看，馬雲絕對是中國最成功的商人，也是最會造夢的人。按馬雲說法，是要將美國中西部的農產品等透過阿里巴巴平台賣到中國，進而創造美國百萬就業機會；如此說法似是而非，因假如蘋果將富士康等供應鏈就業人口都計入，那蘋果創造的就業人口將數十倍於直接雇用的9.8萬個員工；因此，馬雲只是比較會畫大餅而已。

只是，政治人物（或政客）與商人有個共同點，就是販售給選民夢想遠比實現政策來得簡單、且「本輕利重」；川普是個商人、聰明也不輸馬雲，兩個商人談生意，只是在相互算計或交換利益，不是什麼了不起的大事。（費特曼）

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