《國際現場》瑪氏食品 跨入寵物醫療市場
2017-01-11
美國未上市的糖果和寵物食品巨擘瑪氏食品（Mars），將以每股93美元、總價77億美元收購美國連鎖動物醫院營運商VCA，較VCA上週五收盤價溢價31.4%。目前全球寵物醫療市場規模達40億美元，這筆交易將提高瑪氏食品在這個市場的市占率。
以生產M&M巧克力、士力架（Snikers）巧克力棒聞名的瑪氏食品，旗下已有逾900家動物醫院，包括成立61年的Banfield連鎖動物醫院，而在併購VCA後，將使該公司再增加近800家動物醫院。
瑪氏食品目前已是全球最大的寵物食品公司，雀巢排名第二。2015年全球寵物食品銷售金額達717.7億美元，瑪氏食品占4分之1。瑪氏食品和雀巢也是全球排名第1和第3的糕餅製造商。
由於消費者越來越重視個人健康而減少甜食，全球點心製造商近年來開始將產品多元化，這是全球1830億美元糕餅市場前所未見的景象。
（圖：美聯社，文：編譯盧永山）
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