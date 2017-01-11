蘋果傳攜手蔡司 研發AR眼鏡

2017-01-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕科技網站「Macrumors」引述知名科技部落客斯考伯（Robert Scoble）臉書貼文指出，傳蘋果公司將與鏡片製造商蔡司（Carl Zeiss）合作，研發AR（擴增實境）智慧型眼鏡。

最快今年推AR或MR產品

斯考伯在其臉書貼文中指出，一名蔡司員工在上週的2017美國國際消費性電子展（CES）上向他證實，蘋果和蔡司將合作，最快可能在今年就推出AR或MR（Mixed Reality，混合實境）眼鏡。斯考伯注意到蔡司在CES有一個AR展位，便上前向蔡司員工詢問，他認為蘋果對此將三緘其口。

早先彭博也曾引述知情人士報導，蘋果計畫將版圖擴展至數位眼鏡（Digital Glasses），進軍可能有利可圖但風險較高的穿戴式運算技術市場，開發出可連接智慧型手機iPhone並使用AR技術的新產品。

知情人士也表示，蘋果公司目前已經接觸了潛在供應商，與他們討論數位眼鏡的計畫。但當時報導從蘋果與供應商訂購的數量來看，目前仍在最初原型機的開發階段，最快要到2018年才可能有產品推出，而斯考伯則指出最快可能在今年問世。

蘋果擁有一個完整的AR、VR（虛擬實境）研發團隊，將探索如何將這些技術與未來的新產品結合。過去一年，蘋果執行長庫克也曾多次展現蘋果對AR的興趣，他在去年7月時表示，「AR是很棒的技術，我們已經投入很多資源在這項技術上，長期而言，我們在AR領域不輸其他公司」。