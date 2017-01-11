排廢造假 福斯法遵主管遭美逮捕

2017-01-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯邦調查局上週六在美國邁阿密國際機場逮捕福斯汽車前美國排放法遵主管施密特（Oliver Schmidt），指控他涉嫌詐欺及違反空汙法，為排廢造假事件中欺騙美國監管機關的關鍵人物。

福斯汽車於2015年遭美國環保署（EPA）調查出旗下許多品牌車款涉及安裝作弊軟體，廢氣排放數據造假，後續也引發歐美各國的陸續追查。福斯汽車發言人吉尼凡（Jeannine Ginivan）在聲明中表示，福斯將持續與美國司法部合作，但對任何正在調查中的員工事務發表評論或討論並不恰當。

辯技術問題非刻意欺騙

根據聯邦調查局週一公布的法庭文件，福斯汽車為了繼續在美國販賣汽車，對監管機關隱瞞了汽車排廢數據造假的相關細節與事實。

聯邦調查局人員Ian Dinsmore指出，施密特為此案件的關鍵人物，他在事件爆發後試圖說服監管機關，排廢數據超標為技術問題，而非刻意欺騙。

法庭文件顯示，施密特於2015年7月向福斯高層說明了汽車因安裝「減效裝置」，只會在感應器偵測到正在進行測試時，排廢控制軟體開始作用。施密特同時也向高層表示，若與監管機關的會面不順利，公司可能面臨刑事指控。

福斯日前已經與美國環保署等監管機關和車主達成10億美元賠償協議，同意召修或購回8.3萬輛3000c.c.柴油車。

另外，也傳出已接近與美國司法部達成和解協議，將支付逾20億美元解決關於柴油門事件的民事、刑事調查。