中國銀行業資金短缺 有流動性危機
〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博專欄作家穆克吉（Andy Mukherjee）撰文指出，中國除了外匯存底持續下降，銀行業存款日益短缺的問題更令人擔憂；如果這個問題無法解決，隨著銀行業的流動性吃緊，他們可能曝險於不穩定的躉售融資（wholesale financing），而一旦試圖舒緩流動性吃緊，又可能加劇資本外流。
若舒緩流動性 加劇資本外流
以錦州銀行為例，中國35家上市銀行共有22兆美元資產，該行僅占0.3%，而且流動性看起來很強，去年6月該行的存貸比為57%，低於官方公布的銀行業存貸比中值67%。在香港上市的錦州銀行，存款基礎達2000億人民幣（以下同，300億美元），因此該行看起來擁有充裕的現金存款。
但中國銀行業的流動性純粹是透過會計手法做出來的。錦州銀行的客戶存款還不足以支撐其2130億元的影子貸款，而該行將這些債務歸類為應收帳款。為了彌補缺口，該行向其他金融機購拆借1420億元，其中短期融資比重高達78%。若將影子貸款納入，標準普爾預估，2015年底錦州銀行的存貸比高達153%。
錦州銀行並非中國唯一一家粉飾流動性的銀行，幾乎所有銀行都有大量偽裝成應收帳款的貸款。因此，支撐一家銀行龐大資產所需的存款，也不會在其他銀行出現，而是大舉流向影子貸款裡。標普預估，中國銀行業真正的存貸比已升至80%，比2013年激增10個百分點。
如果中國銀行業的貸款增速只比目前的存款增速11.5%快一些，這還不會成為問題。但根據紐西蘭Redward Associates負責人芮德瓦（Peter Redward）估計，如果存款增速放緩至10%，信貸增速由目前的13%加快至15%，2021年整體銀行業的存貸比將到100%。
屆時，銀行業的超額準備金將被耗盡，就算中國人民銀行調降存款準備率，也很難阻止銀行業更依賴從貨幣、債券和股票市場融資。芮德瓦指出：「在中國這個規模龐大的金融系統中，若整體銀行業都從上述來源融資，可能構成嚴重的問題。」
降存準率 難阻止危機擴大
其中一大問題就是資本外流。由於市場普遍預期人民幣在2018年底前會再貶5%，大砍存款準備率可能重創人民幣匯率。但毫無作為也不可行，若讓流動性問題惡化，最後可能引發市場對銀行業的償付能力恐慌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 《觀察筆記》先生如何
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 高鐵南延屏東 賀陳旦︰短期不列優先
- 1例1休衝擊？ 學校活動中心假日不出借
- 雪季硬衝合歡山 小心失溫
- 抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停
- 116×11公分 史上最大支！海關查獲走私象牙 從北京買來的
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 易肇事路口 五權西路、環中路口蟬聯冠軍
- 嘉義廟宇迎春 開放祈福點燈
- 馬路成天堂路 每年400青年斷魂
- 蔡丁貴今入獄 昨追思二二八
- 宏國總統：蔡是我們最喜愛的女兒
- 自由廣場》兩位行政院長之異曲同工
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 野球新視界》換湯不換藥 連球都搞不定
- 黑名單解禁 「兄弟本色」4月攻蛋
- 台灣國際鼓樂節 初四起震撼演出
- 氣候不穩 豬價較往年同期漲1成
- 遼寧艦北返 我戰機警戒
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 推動U-Car 市府獲捐充電柱
- 中共搶話語權 對日抗戰變14年
- 國際學生會館 月租最高五千元
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 查北農菜蟲 檢約談總經理韓國瑜／列犯罪嫌疑人 訊後暫時請回
- 黃子佼購新房 獨扛6位數房貸
- 蔡過境晤美政要 美國務院：沒有安排
- 整合式運動照護門診 聯醫將開辦
- 李有成／迷路蝴蝶
- 恐龍陪宣傳 南投燈會弦外音
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 〈往日情懷〉平凡小浪漫 甜蜜了我的愛
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 彰南產業園區撤案 經部背書
- 今回暖高溫可達27度 週五降溫變天！
標題：中國銀行業資金短缺 有流動性危機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email