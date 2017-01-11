中國銀行業資金短缺 有流動性危機

2017-01-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博專欄作家穆克吉（Andy Mukherjee）撰文指出，中國除了外匯存底持續下降，銀行業存款日益短缺的問題更令人擔憂；如果這個問題無法解決，隨著銀行業的流動性吃緊，他們可能曝險於不穩定的躉售融資（wholesale financing），而一旦試圖舒緩流動性吃緊，又可能加劇資本外流。

若舒緩流動性 加劇資本外流

以錦州銀行為例，中國35家上市銀行共有22兆美元資產，該行僅占0.3%，而且流動性看起來很強，去年6月該行的存貸比為57%，低於官方公布的銀行業存貸比中值67%。在香港上市的錦州銀行，存款基礎達2000億人民幣（以下同，300億美元），因此該行看起來擁有充裕的現金存款。

但中國銀行業的流動性純粹是透過會計手法做出來的。錦州銀行的客戶存款還不足以支撐其2130億元的影子貸款，而該行將這些債務歸類為應收帳款。為了彌補缺口，該行向其他金融機購拆借1420億元，其中短期融資比重高達78%。若將影子貸款納入，標準普爾預估，2015年底錦州銀行的存貸比高達153%。

錦州銀行並非中國唯一一家粉飾流動性的銀行，幾乎所有銀行都有大量偽裝成應收帳款的貸款。因此，支撐一家銀行龐大資產所需的存款，也不會在其他銀行出現，而是大舉流向影子貸款裡。標普預估，中國銀行業真正的存貸比已升至80%，比2013年激增10個百分點。

如果中國銀行業的貸款增速只比目前的存款增速11.5%快一些，這還不會成為問題。但根據紐西蘭Redward Associates負責人芮德瓦（Peter Redward）估計，如果存款增速放緩至10%，信貸增速由目前的13%加快至15%，2021年整體銀行業的存貸比將到100%。

屆時，銀行業的超額準備金將被耗盡，就算中國人民銀行調降存款準備率，也很難阻止銀行業更依賴從貨幣、債券和股票市場融資。芮德瓦指出：「在中國這個規模龐大的金融系統中，若整體銀行業都從上述來源融資，可能構成嚴重的問題。」

降存準率 難阻止危機擴大

其中一大問題就是資本外流。由於市場普遍預期人民幣在2018年底前會再貶5%，大砍存款準備率可能重創人民幣匯率。但毫無作為也不可行，若讓流動性問題惡化，最後可能引發市場對銀行業的償付能力恐慌。