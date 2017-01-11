台、歐盟合作 防中貨變裝傾銷

2017-01-11

〔記者黃佩君／台北報導〕歐盟對中國製太陽能板等祭出反傾銷稅，部分台廠透過轉運方式讓中貨「換裝」避稅，使得台廠險遭判反規避稅。經濟部國貿局長楊珍妮表示，經濟部日前與歐盟簽署行政合作協議，透過提供涉嫌偽報產地之資訊，合作圍堵中貨轉運。

歐盟對中國製太陽能板自二○一三年起課徵最高六十四．九％的反傾銷稅，但部分台灣廠商轉運中貨再偽裝成台貨出口，規避反傾銷稅，連累全體廠商遭調查，台廠險被課徵六十四．九％的反規避稅。

為此，國貿局去年開始採取防堵措施，要求包括太陽能、自行車、不鏽鋼板材及螺絲扣件等容易被轉運的產品，針對產證簽發單位進行稽查，並處罰簽發不實產證單位；同時要求該項產品須檢附工廠登記證及台灣產製切結書等。經一系列改進措施後，歐盟去年認定我二十一家太陽能廠商為真正生產商，可豁免反規避稅。

楊珍妮表示，國貿局去年底與歐盟反詐欺局（European Anti-Fraud Office）簽署行政合作協議，進一步避免台灣產品遭高額反規避稅波及。國貿局說明，未來雙方將相互提供涉嫌偽報產地及違規轉運情資，並協助查證，提前遏止違法行為。