馬雲輸誠川普 畫大餅賣美國貨
2017-01-11
創百萬份工作 沒具體內容
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國電商巨擘阿里巴巴主席馬雲週一在紐約川普大廈面見美國總統當選人川普，承諾未來五年為美國創造一百萬份工作，但因缺乏具體內容，川普會後未表示太多看法就轉身離去。馬雲是川普當選後面見的第一位中國企業家，但有中國網民爆料，馬雲選前是支持希拉蕊的，現在像「機靈的尚書大人」，風往哪吹就往哪倒。
馬雲會後在川普大廈大廳受訪表示，他在四十分鐘的會談中向川普提及，希望未來五年讓美國一百萬家中小企業登上阿里巴巴旗下的電子商務平台，將產品賣給中國消費者，尤其是美國中西部的農產品。
網民酸馬雲 轉向像牆頭草
馬雲見川普正值美中關係緊繃之際，川普在競選期間多次抨擊中國偷走美國的工作，揚言對中國進口產品課徵四十五％關稅，且在上任後就要求美國財政部將中國列為匯率操縱國；他日前已任命數位對中強硬的經貿官員。
川普對此會面僅簡單回應，他與馬雲進行很好的交談，兩人打算一起做了不起的事，隨即轉身離去。有中國網民模仿川普口吻表示：「現在先說那麼多，具體的等我回去再發推特。」
阿里巴巴一名發言人事後透露，該公司將會在美國中西部舉行一次有一．五萬至二萬家企業參與的高峰會，但未說明高峰會內容和進行方式。市場分析師塞巴斯欽（Colin Sebastian）表示，阿里巴巴協助美國商人向中國銷售產品，但能創造多少工作，仍難估計。
有中國網民嘲諷馬雲：「中國會抵制美貨，你還要把美國佬的產品賣到中國，為什麼不把中國貨賣到美國？」也有網民爆料：「馬雲一開始支持希拉蕊，這投名狀納得真是快啊！」
此外，馬雲面見川普後，阿里巴巴在官網上發布一張錯誤的美、中地圖，不僅漏掉了美國的夏威夷州和阿拉斯加州，也未將台灣納入；在中國網民吐槽後，阿里巴巴進行道歉和修正。。
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