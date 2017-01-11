新版財劃法 縣市增幅大於直轄市

2017-01-11

人口老化等 擬納入新指標

〔記者鄭琪芳、吳佳蓉／台北報導〕財政部昨向行政院報告「財政收支劃分法」修正草案，維持各縣市分配財源「只增不減」的原則，且縣市增幅將大於直轄市，以縮短城鄉差距；另，政院要求分配公式納入新指標，以因應人口老化、節能環保等趨勢，讓財劃法可長可久。

財劃法修法延宕十多年，新政府上任後提出新版草案，修法方向有四大原則，包括直轄市與縣市適用同樣分配公式、各縣市分配金額只增不減、兼顧財政努力及地方發展需求、彌補地方政府收支差短。

據悉，政院對上述原則並無意見，但現行統籌稅款分配公式以財政能力、人口、面積及營業額等為指標，政院昨要求納入新指標，以因應人口老化、節能環保等趨勢；例如，為因應人口老化趨勢，除了考量地方政府產業特性，可能考量是否納入年齡指標；為因應節能減碳趨勢，排碳量、污染防治等也可能成為指標。

另外，對於財政狀況不佳的縣市，除了考量財政困窘程度，也考慮將人口、財政規模等列入調整因素，「十萬人的窮跟百萬人的窮不一樣」，要有不同考量，但如何變成量化指標，還要進一步討論。

財政部將再修改分配公式，但哪些新指標將列入，目前仍無法確定；財政部希望新版草案能於農曆年前拍板，再找地方政府討論，預計下會期送交立法院審議。