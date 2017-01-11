交叉僱用省成本？ 勞動部︰未必划算

2017-01-11

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休新制上路僅半個月，不但部分行業漲聲四起，還傳出許多資方規避新法的措施。針對新法衍生的問題，勞動部昨天下午和全國各縣市勞動主管機關舉行年度會報，彙整執行勞檢經驗及針對疑慮案例進行法規釐清，更共同宣示要落實週休二日與保障勞工權益的決心。

勞動部長郭芳煜表示，新法上路後仍會持續與勞資雙方溝通，並呼籲建立勞資互信，才能使勞資雙贏。對於新法上路後的前六個月為宣導與輔導期，之後才會進入檢查期，被外界認為恐成為勞檢空窗期；郭芳煜則強調，這六個月並非寬限期，而是因應新法上路的調適期；他說明，法理不外人情，希望新的制度推動後是真的能夠解決問題，同時也希望能讓雇主有足夠的時間熟悉新制。

勞動部列舉新制上路後多類爭議，並提出說明。首先，若雇主大量進用派遣或改僱傭契約為承攬，以規避加班費？勞動部指此需依個案認定，若確為僱傭關係，雇主應遵守勞動法令之勞工權益。

有僱傭關係 須提繳勞退金等

若雇主調移國假、休息日與工作日以規避加班費？勞動部指出，假日調移需經勞工同意，非雇主可單方變更。而傳有雇主交叉僱用，以減少休息日出勤成本？勞動部表示，只要有僱傭關係，雇主都須遵守勞動法令規定之特休假、提繳勞退金等規定，雇主未必划算。

此外，若雇主將特休假未休的工資改為年終獎金，或將年終獎金改為特休工資及加班費的年終獎勵金？勞動部說明，雇主不可限制勞工安排特休時間，年度終結後，未休的特休假都應折抵為工資。而特休、加班費是雇主的法定義務，與年獎福利性質不同，若有更動，需勞資雙方協商。