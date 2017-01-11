一例一休來亂 許勝雄差點搭貨車去升旗

2017-01-11

一例一休亂象多，工總理事長許勝雄也差點被「亂」到。

據透露，元旦前一天，許的秘書跟他說︰「司機明天例休，不能載你，我請貨車司機載你去參加升旗。」許聽了一愣，問︰「我要坐貨車去升旗喔？」秘書趕緊回︰「不是啦，是請貨車司機開平常坐的車」，只是換司機、沒有換車…。

（記者羅倩宜）