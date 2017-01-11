小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
〔記者羅倩宜／台北報導〕勞動新制讓各界罵聲四起，工總批評「爛蘋果政策」、「政府太殘忍」等。總統蔡英文上週五私下將工總理事長許勝雄「請」進總統府，當面問：「大家認識那麼久，為何說我爛蘋果？又說太殘忍？」許回應，台灣生命力的來源是占比九十八％的中小企業，勞動新制讓中小企業面臨很大的挑戰。
一例一休上路後，工總秘書長蔡練生上週先批「爛蘋果」，行政院發言人徐國勇反擊「不負責任」、「不體恤勞工」；許勝雄隔日再批「政府太殘忍，勞動新制已衝擊社福機構」。行政院與全國最大製造業代表團體互槓，讓曾任工總顧問多年的蔡總統忍不住介入。
蔡總統上週五急召許勝雄入府，當面問他：「我跟你和蔡練生熟識多年，為什麼用『爛蘋果』、『太殘忍』這麼重的字眼批評我？」
一例一休被罵慘 蔡找許當面問分明
許勝雄說，「總統要我共體時艱啊！但我跟她說，勞動新制想把一套法令給所有產業適用，很難照顧到所有人」，因為台灣有九十八％是中小企業和服務業，是經濟生命力的來源，但政府在打造勞基法時，還是用製造業的舊思維，沒有設身處地替中小企業著想、替百工行業量身訂做。
「我也跟總統提到社福機構的困境。」許勝雄說，工總上週的年度愛心之旅讓他感受很深，這些機構收容的喜憨兒和智障兒，都因勞動新制而權益受損，所以他才會說出「太殘忍」。他說，經濟景氣不佳，已使社福捐款減少，屋漏又逢雨，勞基法限制人力排班照顧，更精確的說，是「這個社會提供的環境太殘忍！」
許︰應派員下鄉 訪查了解行業困境
許勝雄建議，政策是為了創造三贏，但現在的經濟及人力結構，不容許一步到位，很多事情要更精緻地規劃，漸進實施。他說：「我建議總統，一千個勞檢的查核員，要下鄉去『訪查』各個行業，而不是『稽查』；了解資方的困難，才能幫到勞方。」
至於蔡總統是否聽進他的建議？他說：「她確切回應的字眼我不記得了，但應該有吧。」
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