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蘇郁卿接任櫃買總座

2017-01-11

〔記者王孟倫／台北報導〕金融證券周邊單位傳出人事大地震！金管會昨天表示，櫃買中心總經理一職將由金管會主秘蘇郁卿接任，現任總座張麗真將另有安排；據指出，除櫃買中心外，還會有其他周邊單位進行人事職務調整！

櫃買中心這項人事調整，預計下週一生效。至於蘇郁卿轉任至櫃買中心後，懸缺的金管會主秘一職將由金管會內部人員升任。

金管會主委李瑞倉表示，這屬於正常的人事職務輪調，畢竟，有些周邊單位的董總座在位已久，也要進行輪調一下，金管會將有通盤考量。

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