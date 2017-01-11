春節換新鈔 1/20～1/26兌換
2017-01-11
〔記者盧冠誠／台北報導〕距離農曆新年的腳步越來越近，想換新鈔討喜氣的民眾，可自1月20日至26日赴全國454家據點兌換，其中，最受歡迎的100元券每人限兌100張（1萬元）。
中央銀行昨宣布，民眾1月20日起可至台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局兌換，合計共454家據點。其中，台銀除簡易分行外，有160處營業單位可兌換，據點次多為郵局83家。
央行發行局長施遵驊表示，新鈔兌換期間，各兌鈔單位大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；2000元及200元券歡迎兌換，100元券每人限兌100張，其餘1000元及500元券酌量供應」告示。在農曆新年前夕的龐大資金需求帶動下，新台幣通貨發行餘額（流通在民間的現金）正逐日上揚，並突破2兆元大關。
施遵驊指出，以去年為例，過年前通貨發行餘額達2.23兆元，創下歷史新高，今年可望繼續改寫新高，至於成長幅度，則要再觀察。
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