| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

Q1房價 逾7成民眾看跌

2017-01-11

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者發布今年第一季購屋意向調查，超過7成受訪民眾仍看壞今年第一季房市，認為房價還會再跌，而且超過7成民眾認為欲購屋區域的房價的確有感下跌，至於，未來可能影響購屋的因素，持有稅多寡以及未來利率變動均是主要關鍵。

信義房屋針對自家官網使用族群進行今年第一季的購屋意向調查，對於未來房價看法，本季調查和上一季調查結果相似，都是看壞未來房價的比例遠高於看好，高達73%認為未來房價會下跌，21%認為持平，6%認為會上漲，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於未來房價看法保守，反映在市場上就是民眾缺乏追價意願，購屋時精挑細選，對購屋預算精打細算。

至於，近期民眾對於房價的感受，有高達73%的受訪者認為，想要購買的區域近期房價持續下跌，顯見民眾對於此波房價修正有感；另外有2成則認為想要購屋的區域近期房價走勢持平；僅有不到1成的受訪者認為想要購屋的區域房價持續上漲。

對於政府是否會再打房，約41%的受訪民眾認為政府不會再打房；認為政府還會持續打房的比率僅剩32%。至於先前引發高度關注的房屋稅與地價稅的問題，有將近6成的民眾會考量房屋稅與地價稅的多寡。

曾敬德表示，去年從央行鬆綁選擇性信用管制，與執政團隊釋出政府不會打房等訊息後，雖然有效消除民眾對於政策打房的憂慮，但顯然並未扭轉民眾對於未來房價的看法，受訪者普遍心態上還是認為未來房價會趨於修正，在民眾對於未來看法仍保守的預期之下，短期內價格還是呈現盤整或緩跌的機率較高。

對於未來利率變動，有63%受訪者認為購屋時會考慮未來利率變動，有31%認為不會考慮利率變動問題，6%則認為不清楚。

廣告
  • 超過7成受訪民眾仍看壞今年第一季房市，認為房價還會再跌。（記者徐義平攝）

    超過7成受訪民眾仍看壞今年第一季房市，認為房價還會再跌。（記者徐義平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房價
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：Q1房價 逾7成民眾看跌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.