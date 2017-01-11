股價超過系統上限 大立光熔斷原因揭曉

2017-01-11

〔記者陳永吉、王孟倫／台北報導〕大立光前天觸發22次瞬間價格穩定措施，經調查竟然是證交所「電腦系統的bug」導致，因為大立光當天股價站上4150元，使得交易所暫存區「爆掉」，證交所強調昨天盤前已經修正此一錯誤，以後就算大立光股價漲到99萬9999元都沒有問題。

前天大立光股價一開盤出現不正常情況，證交所第一時間無法掌握問題，並稱交易系統一切正常，導致謠言四起，甚至市場一度揣測是有心人利用假掛單鑽「盤中瞬間價格穩定措施」的漏洞，來假拉抬、真出貨，沒想到竟然是電腦系統出問題。

交易所系統上限4150元

證交所副總簡立忠對於造成市場紛擾表達歉意，並表示前天大立光開盤那一小時交易價格相當穩定，並沒有看到投資人有明顯損害的問題，但若投資人覺得權益受損，證交所願意負起全責。金管會證期局副局長周惠美也表示，已要求證交所徹底檢討，「該負責的、就應該負責」，若有投資人提出損失求償，證交所也必須受理。

簡立忠指出，前天第一小時大立光股票委託方面無異常，並沒有發現有人刻意操作的情事，後來收盤後進一步分析價格穩定計算公式，發現當試算成交價超過4150元時會出現異常（溢位）問題，隨即緊急修改程式。

證交所電腦規劃部經理趙龍表示，當初電腦在設定股價價位時，將天花板價格設定在99萬9999元，但卻忘了檢討盤中瞬間價格穩定措施的價格問題，導致32位元組的暫存空間不足，一旦有個股股價超過4150元，就會造成電腦誤判而執行「盤中瞬間價格穩定措施」，因此檢討之後，除了將暫存空間放大至64位元組外，也修改其他系統配合，未來將不會再發生相同情況。