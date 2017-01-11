力達KY去年每股賺逾10元 今年業績再翻倍

2017-01-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕不畏工具機產業不景氣，氣動元件廠搭上工業4.0升級腳步，包括亞德客-KY（1590）、力達-KY（4552）等，去年每股賺逾10元。力達總經理陳乙平表示，隨著全球自動化生產的趨勢更普及，今年變頻螺桿機業績可再翻倍。

機械業及工具機產業，過去兩年受到全球需求疲軟、匯率波動的影響，整機廠的業績大多衰退；不過，部分零組件廠已於去年下半年恢復元氣，尤以氣動元件廠表現最為突出。

亞德客-KY甫公布的去年12月營收雖較11月小減，但年增達17％，累計全年營收106.45億元，年增兩成。去年前三季，亞德客每股EPS已達8.87元，法人估計Q4至少賺2.7元，全年每股賺逾11.5元，毛利率高達51％，獲利能力在機械業中居冠。

無獨有偶，另一氣動元件廠力達-KY，去年每股獲利也有10元的水準。力達去年12月業績創歷史單月次高，累計去年全年營收82.66億元，年增8.34％。去年前三季每股賺7.99元，第四季營收獲利約與Q3相當，估計全年EPS也在10.5元之譜。

陳乙平表示，公司產品以活塞機、螺桿機及渦旋機三大品項為主，分別占營收45％、41％、12％，另有少數其他品項。其中螺桿機中的變頻機款，毛利率在25％以上，是近兩年的市場新寵兒；主要原因是中國市場為因應人力成本飆升，製造業的自動化需求大增，變頻螺桿機普及率逐步提高。

力達表示，今年有三大新品推出，毛利率可再上層樓。首先是螺桿機的毛利率高於目前第一大產品活塞機，過去一年需求大增；其中占總營收僅5％的變頻螺桿機，市場反應更佳，不排除今年業績翻倍成長。第二，推出高階渦旋空壓機，一改過去須使用潤滑油的機款，研發出無油渦旋機，應用於食品、醫療等高階生產線。第三，空壓機配備智慧系統，可遠端監看產線，將於下半年上市。