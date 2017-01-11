葡萄王案外案 葡眾購地疑有弊
2017-01-11
〔記者謝君臨、陳永吉／台北報導〕檢調偵辦葡萄王生技公司涉竄改過期健康食品效期案，查出案外案，發現葡萄王子公司葡眾公司，曾以32億元向太子建設購買內湖一棟辦公大樓，做為葡眾營運總部，葡眾買地時，曾支付上千萬元佣金給第三方仲介人，其間傳出疑有詐領弊端，檢調昨搜索葡眾及總經理曾美菁住所等5處，約談曾女及太子建設主管5人到案，朝詐欺等方向偵辦。
昨約談的5人中，除曾美菁外，另有一名被告，其餘3人為證人。葡萄王董事長曾盛麟表示，他也是昨天傍晚才知道葡眾被搜索的事，一切情況還在了解中。檢調調查，太子建設8年前以每坪98萬元，標得內湖潭美段佔地1千坪建地，據統計，該筆土地交易能替太子建設帶來7億餘元收益；事後，葡萄王生技與子公司葡眾公司，分別以2.8億元、29.6億元，總計逾32億元價格向太子建設買下內湖潭美段一棟12層樓辦公大樓。
檢調掌握，葡萄王與葡眾共取得4839坪建築物，其中葡眾擁有地上1樓至10樓及12樓，葡萄王分得11樓與10個車位。該筆土地交易，葡眾曾支付上千萬元佣金給仲介，檢調獲報，該筆費用疑涉詐領弊端，其中是否有人假借名義中飽私囊，成為全案追查焦點。
葡萄王日前涉將過期保健食品改標販售，檢調以犯罪嫌疑人身分約談董事長曾盛麟、其姊葡眾總經理曾美菁，訊後曾盛麟獲200萬元交保，曾美菁獲請回。
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