轉投資公司作假帳 寶成營收衝擊不大

2017-01-11

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）透過子公司裕元工業間接持股31.19％的寶勝國際，爆出作假帳風波，惟金額不大，預期不會對寶成造成重大影響。寶成昨公布去年12月合併營收為241.31億元，較前年同期略減0.5％，累計去年全年合併營收為2751.23億元，較前年同期微增2.2％。

寶成表示，該公司於元月6日對會計紀錄進行內部審查時，發現轉投資的寶勝國際105年12月份的會計紀錄有若干不正確的銷售紀錄，可能導致105年度結束前「並未發生的銷售交易認列為營業收入」。

寶成指出，該不正確的銷售紀錄金額並不大，預期將不會對寶成造成任何重大影響。寶勝董事會也在6日立即終止對寶勝國際首席財務官陳國龍的僱用，寶勝首席執行官及執行董事關赫德則同步向董事會辭職生效。