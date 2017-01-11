蘋果銷售疲弱 鴻海、和碩去年營收下滑

2017-01-11

〔記者卓怡君／台北報導〕因蘋果拉貨結束，蘋果手機兩大代工廠鴻海（2317）、和碩（4938）去年12月合併營收同步較上月下滑，表現不如預期；且因蘋果去年銷售更為疲弱，鴻海、和碩均出現掛牌以來首度全年營收年衰退的窘況，各較前年下滑2.81％、4.57％。

鴻海去年12月合併營收4496.39億元，月減6.45％，年增9.76％，累計去年全年合併營收4兆3569.88億元，創歷史次高，年減2.81％；和碩去年12月合併營收840.14億元，月減33.24％，年減27.43％，累計去年全年營收1兆1582.31億元，年減4.57％，同樣是歷史次高水準。市場期待，今年iPhone十週年，將進行最大規模改版，可望迎來史上最大換機潮；法人預估，今年新款iPhone將全面採用玻璃機殼，並支援無線充電，由鴻海獨家負責新款OLED機種組裝，和碩負責4.7吋新款組裝，緯創（3231）在5.5吋機種組裝比重也會提升。