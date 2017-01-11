連環踩雷 富邦金去年獲利年減24%

2017-01-11

〔記者廖千瑩、盧冠誠、李靚慧／台北報導〕15家上市櫃金控昨公布2016年自結獲利，因連環踩雷影響，15家金控中有10家均較前一年度衰退。其中，國泰金去年12月單月稅後獲利26.7億元，全年累計稅後獲利480.9億元，每股稅後盈餘（EPS）3.79元，較前一年度獲利衰退16.76％；另富邦金去年獲利482.7億元，也較前一年衰退，年減幅達24.2％。

15家上市櫃金控公布2016年自結獲利，但因連續踩到鼎興詐貸案、興航解散案等地雷，重擊去年獲利，多達10家金控獲利都比前一年還差；其中，開發金年衰退3成，另兆豐金、日盛金及永豐金也較前一年度衰退逾2成。至於富邦金，去年全年累計稅後獲利482.7億元，每股稅後盈餘4.72元，雖仍居獲利王，但去年累計獲利與國泰金差距極微。

國泰金昨公布去年獲利，旗下國泰人壽去年12月單月稅前虧損21.2億元，但因當月認列過去年度的虧損扣抵所得稅額度，因此12月從稅前虧損21.2億元轉為稅後獲利13.3億元，連帶影響國泰金去年12月獲利，從原本稅前虧損11.8億元，單月轉為獲利26.7億元。

第一金去年稅後盈餘達172.75億元，創歷史新高，年增率超過8％，成長率高居所有公股金控之首，累計每股稅後盈餘為1.45元。

華南金去年12月稅後盈餘14.33億元，2016年稅後盈餘140.92億元，獲利較2015年持平，累計EPS為1.34元。

中信金去年12月稅後盈餘為14.40億元，2016年全年合併稅後盈餘279.29億元，年減17％，每股稅後盈餘1.43元。

開發金12月自結稅後獲利1.40億元，累計2016年稅後盈餘59.05億元，每股稅後盈餘0.40元，較2015年的0.58元衰退3成。