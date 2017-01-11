吳東昇︰新纖今年要兩位數成長

2017-01-11

〔記者陳柔蓁／台北報導〕因國際原物料價格緩步復甦帶動纖維報價、終端需求，新纖（1409）多年來充實研發量能，訂單能見度有6個月，董事長吳東昇樂觀表示：「公司今年獲利表現會比去年好！」並對內部訂下利潤兩位數的成長目標。

新纖去年營收369.38億元，年減6.67％，其產品有纖維、塑料、光電薄膜三大項。纖維部分，吳東昇觀察，加工絲的經營環境改變劇烈，以前一個訂單就有200噸，然而現在大宗貨都移往中國，台廠能接到的一個單只有20多噸，因此注重新材料的開發；每年新纖用於研發資本支出佔總營收的2％，並已打入品牌供應鏈，與其共同開發特殊纖維，「只要想得到的運動品牌都有合作。」吳東昇說，新纖要爭取利基型、小量市場，不在乎量，但利潤要高。

由於車市每年成長率上看5％，吳東昇指出，新纖的車用工程塑膠獲利表現最具爆發潛力，目前最流行的電動車多用塑膠零組件，使用的零件數量較傳統車種減少80％，足見產業成長空間大，新纖的車用工程塑膠並和美系、歐系車廠有穩定合作。新纖位於桃園的工程塑膠廠產能，將於今年10月開出，年產值上看20億元，產品毛利率有兩位數以上。

合成纖維價值所在之處，除了上述新材料的開發，還有材料的轉換，延伸出的第三種產品「光電薄膜」。吳東昇認為，下游的面板廠價格獲得調升，光電薄膜春燕已至，轉投資的光電廠達輝、友輝、新輝也將獲成長動能，三者的營收表現對新纖將有正面挹注。