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亞幣走弱 台幣重貶1.13角

2017-01-10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日受到國際美元反彈、主要亞洲貨幣走弱影響，終場重貶1.13角，以32.106元兌1美元作收，為連續第二個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司總成交量為10.14億美元。

另，中央銀行表示，為提升業者競爭力、擴大其業務範圍並提供客戶附加服務，將進一步開放「證券業」得辦理新台幣即期外匯交易，以及外匯衍生性金融商品業務。

匯銀主管表示，屆時券商可直接參與銀行間外匯市場，亦有助提振匯市量能；至於短線新台幣走勢，仍將取決於主要亞幣強弱，以及資金動態而定。

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