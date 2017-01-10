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兆豐金去年EPS1.65元

2017-01-10

〔記者李靚慧／台北報導〕去年8月美國紐約分行遭重罰57億元的兆豐金（2886），去年12月因巴拿馬分行增提備抵呆帳近10億元，復興航空授信也增提呆帳，導致12月兆豐銀獲利大衰退，稅前盈餘僅有6.05億元，兆豐金12月稅後盈餘6.43億元，全年累積獲利223.87億元，較前一年大減逾3成，去年全年每股稅後盈餘1.65元。

國票金昨日也公告12月自結稅後盈餘7643萬元，累計全年稅後盈餘21.1億元，年增34.99%，每股稅後盈餘0.78元。

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