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中石化前總經理等8人起訴

2017-01-10

〔記者張勳騰、張慧雯／綜合報導〕前中石化總經理蔡錫津等人在公司任職時即勾串其特助陳錦佩、工程中心協理張英世、大陸事業部協理劉耀隆等高階幹部，被指控竊取中石化營業秘密，意圖提供中國有關單位進行石化建廠規劃，苗栗檢方查出洩漏的商業價值約70億元，昨天依違反營業秘密法、背信、利用電腦設備洩漏工商秘密等罪嫌，將蔡錫津等8人提起公訴，惟蔡等8人均否認涉案。

中石化表示，對於檢調協助企業肅貪，公司至為感謝；檢調單位追查發現，前總經理蔡錫津等人擅自重製、竊取公司營業秘密，甚而提供予其他第三人之背信不法行為，致公司營業秘密遭竊，損及競爭力。

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