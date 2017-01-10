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統一食安檢驗中心啟用

2017-01-10

統一企業（1216）斥資10億元打造的國家級「食品安全檢驗中心」，昨天由統一集團董事長羅智先（右5）主持啟用典禮，該中心已通過農藥殘留、動物用藥、重金屬、塑化劑、微生物、防腐劑、營養成分等514項測試檢驗認證，未來也將提供服務給尚無法購置設備或無資源可執行食品安全的中小型企業。（圖文：記者楊雅民）

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