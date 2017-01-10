大立光股價遭操縱? 盤中觸動穩定措施22次
〔記者陳永吉／台北報導〕操縱股價有新手法？昨天大立光開盤第1個小時，竟然觸動高達22次的「盤中瞬間價格穩定措施」，為史上首見，而且股價剛好在第1小時創下歷史新天價，隨後反轉向下，還一度跌破4000元關卡，高低點價差高達250元，收盤下跌135元，收在4010元。
第1小時創4245元新天價
大立光從一早9點04分開始，就出現第一次買賣單全無報價，正式觸動盤中瞬間價格穩定措施，當股價來到最高點的4245元時為9點33分，此時已經執行過14次盤中瞬間價格穩定措施，緊接著的6分鐘又發生3次，在看不到買賣單掛單情況下，賣壓開始出籠，大立光股價一路下跌，統計短短不到1小時，共觸動了22次盤中瞬間價格穩定措施。
所謂的盤中瞬間價格穩定措施，就是開盤第一筆成交價格產生後，依照集合競價的價格決定原則，在每盤撮合前會先試算成交價，當試算的成交價與前一次成交價比較，若價格上、下波動超過3.5%時，電腦交易系統會暫緩該證券撮合2到3分鐘，這2至3分鐘投資人可新增、取消或修改委託，2至3分鐘之後就直接依照集合競價的價格決定原則撮合，這次撮合將不再檢查股價波動是否超過3.5%。
舉例來說，若大立光盤中成交價為4200元時，如果有人用高於4350元的價格，掛買大立光股票，且張數眾多，就會觸動盤中瞬間價格穩定措施，導致大立光股價暫緩撮合2到3分鐘；同樣的，如果用4050元掛賣，也是張數眾多，也會啟動盤中瞬間價格穩定措施。
以昨天大立光在4200元左右的上下5檔掛單量合計不超過30張，單一檔次最多也不過10張，顯示如果要觸動盤中瞬間價格穩定措施只需要掛上個5、60張以上，而且越不想買到股票，張數要掛得越多，在1個小時內就觸動了高達22次，到底是誰在做這種無本卻又操縱股價的事，真是令人好奇。
證交所︰買賣單並無異常
只是證交所昨天表示，目前看到的大立光在任一小時的委買賣單，並沒有特別集中的現象，也沒有張數特別多的情況，對於是否有人操縱大立光價格，則不予評論。
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