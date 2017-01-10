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電業法協商 綠電未達規模 免備用容量

2017-01-10

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團昨就「電業法修正草案」進行協商，為進一步鼓勵發展再生能源，綠電在一定規模以下無須提供備用容量。

民進黨立委管碧玲認為，草案規範不分發電模式都要有備用供電容量，這對剛起步的綠電業會是很大的負擔，等於他們得向台電購電才能符合規定。在經濟部同意下，最後採納管所建議的版本，直到綠電發電量佔全國年總發電量一定比例時，才須提供備用容量。

至於環團希望將發電業定義為「公用事業」，經濟部認為未來發電業屬開放競爭產業，不宜具有公用事業身分，最後仍維持原條文，對十二歲以下兒童給予減免用電度數之條文，未獲採納。

而電業管制機關、電價費率審議委員會要如何組成，以及二○二五年非核條款是否要納入蘭嶼核廢場，因朝野黨團仍有不同意見，尚待協商。

立法院長蘇嘉全表示，今早會先二讀有共識的條文，明天再就有爭議的五條繼續協商，完成修法程序。

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標題：電業法協商 綠電未達規模 免備用容量


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