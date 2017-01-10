12月出口勁揚14％ 今年會更好
去年衰退1.7％ 首見連2黑
〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布去年十二月及全年進出口統計，去年全年出口較前年衰退一．七％，創下史上首次連續兩年負成長紀錄。但值得期待的是，去年十二月出口值二五七億美元，較上年同期大增十四％，且已「連三紅」，第四季更出現這一波不景氣以來最大反彈。展望今年出口，財政部統計處長蔡美娜表示，毫無疑問將比去年好。
蔡美娜指出，去年出口二八○四億美元、進口二三○九．四億美元，較前年衰退一．七％、進口衰退二．六％，史上第一次不論出、進口，皆連續兩年負成長；主因全球景氣疲弱、外需不振及國際原物料價格探低。但好消息是，下半年隨半導體產業景氣轉強、油價等原物料價格回升，出、進口皆「開高走低、漸入佳境」。
去年出、進口相抵，最終出超四九四．六億美元，刷新前年高點，再創歷史新高；從貨品別來看，以電子產品出超一○八億美元最多，從地區別來看，則是以對中國及香港出超六七○億美元最多。
蔡美娜表示，單看去年十二月，表現令人驚艷，出口二五七億美元、進口二○八．三億美元，各較上年同期成長十四％及十三．二％。累積第四季，出、進口皆較去年同期成長近十二％，為二○一一年以來新高，顯示已脫離持續近兩年的低迷困境。
展望明年，她認為，不論經濟成長力道或貿易擴張情形都將比去年強勁，根據主計總處預測，今年出口年增率可達五％、進口達五．八％，毫無疑問都比去年好。惟在走勢上，一月受農曆春節、工作天數少影響，表現可能往下掉，但二月便會反彈。
至於美國總統當選人川普即將上任及國內一例一休政策上路，是否可能成為今年出口變數？蔡美娜表示，川普衝擊目前仍難以評估，須待其上任後是否落實競選時的政見；一例一休則主要影響服務業，人力成本占生產總額較低的製造業、石化、基本金屬產業，衝擊較小，預估短期即使人力成本上升，業者為鞏固訂單，也會先行吸收，預估「今年出口走勢應該不會被打亂」。
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